«Аэрофлот» ужесточил правила провоза пауэрбанков
Авиакомпания «Аэрофлот» запретила сдавать пауэрбанки в багаж, а также заряжать их во время полёта. Об этом сообщает RT.
Согласно изменённым правилам, также запрещено использовать пауэрбанки для зарядки гаджетов на борту самолёта «при рулении, взлёте и посадке».
Перевозить устройства можно только в качестве ручной клади, но не более двух на одного пассажира. При этом размещать их в сумках, которые находятся на багажных полках запрещено. Также пауэрбанки следует надёжно защитить от короткого замыкания.
«Пауэрбанки и запасные батареи с содержанием лития более 8 г и мощностью свыше 160 Втч можно провозить только в качестве опасного груза через грузовые терминалы аэропорта», - указал авиаперевозчик.
Ранее в Росавиации заявили, что оснований для полного запрета на провоз пауэрбанков в самолётах нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
