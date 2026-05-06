«Аэрофлот» ужесточил правила провоза пауэрбанков

Согласно изменённым правилам, также запрещено использовать пауэрбанки для зарядки гаджетов на борту самолёта «при рулении, взлёте и посадке».

Перевозить устройства можно только в качестве ручной клади, но не более двух на одного пассажира. При этом размещать их в сумках, которые находятся на багажных полках запрещено. Также пауэрбанки следует надёжно защитить от короткого замыкания.

«Пауэрбанки и запасные батареи с содержанием лития более 8 г и мощностью свыше 160 Втч можно провозить только в качестве опасного груза через грузовые терминалы аэропорта», - указал авиаперевозчик.

Ранее в Росавиации заявили, что оснований для полного запрета на провоз пауэрбанков в самолётах нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

