От 50 тысяч рублей: В Москве снизились цены на аренду студий
Анна Писанкова заявила НСН, что сейчас в сегменте студий достаточно высокая конкуренция, поэтому цена снижается, люди демпингуют.
В Москве снизились цены на аренду студий, такой объект в пределах МКАД можно снять за 50 тысяч рублей, заявила НСН агент по недвижимости Анна Писанкова.
По итогам первого квартала 2026 года в России изменилась структура предложения жилья в аренду. Впервые количество выставленных на аренду студий превысило количество квартир с тремя или более комнатами, следует из аналитического исследования института жилищного развития «Дом.РФ». До недавнего времени застройщики активно проектировали студии во всех новостройках. Запретили их строить лишь менее двух лет назад и только в отдельных регионах, пишет РБК. Писанкова рассказала, как это повлияло на цены.
«В Москве теперь действуют ограничения для застройщиков, они должны строить нормальные полноценные квартиры, поэтому студии, которые раскупили до этого, активно сдают теперь. Все эти объекты вышли на рынок аренды. Сейчас в этом сегменте достаточно высокая конкуренция, поэтому цена снижается, люди демпингуют. При этом я не могу сказать, что цены снизились сильно. В 2024 году был очень большой рост стоимости аренды, примерно 15-20%, сейчас мы вернулись обратно, в период до бурного роста. Рост в 15% просто скорректировался, цены стабилизировались», - рассказала она.
Она раскрыла среднюю стоимость аренды студии в столице.
«При этом на студии очень быстро находятся арендаторы. Если студию хорошо «упаковали», в нее точно быстро заселятся. Целевая аудитория – это студенты, люди, переехавшие недавно из регионов, одинокие люди или максимум два человека, но в основном одиночки. Сегодня в Москве можно снять студию от 50 тысяч рублей, 45 тысяч – это самый низкий предел внутри МКАД, но такие варианты еще поискать надо. В ближайшем Подмосковье студии можно снять за 40 тысяч рублей и выше. Это не такие низкие цены за небольшую площадь», - добавила собеседница НСН.
Любые рассказы о снижении цен на жилье некорректны и сбивают россиян с толку, поэтому покупать жилье необходимо как можно скорее, рассказала риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с НСН.
