«В Москве теперь действуют ограничения для застройщиков, они должны строить нормальные полноценные квартиры, поэтому студии, которые раскупили до этого, активно сдают теперь. Все эти объекты вышли на рынок аренды. Сейчас в этом сегменте достаточно высокая конкуренция, поэтому цена снижается, люди демпингуют. При этом я не могу сказать, что цены снизились сильно. В 2024 году был очень большой рост стоимости аренды, примерно 15-20%, сейчас мы вернулись обратно, в период до бурного роста. Рост в 15% просто скорректировался, цены стабилизировались», - рассказала она.

«При этом на студии очень быстро находятся арендаторы. Если студию хорошо «упаковали», в нее точно быстро заселятся. Целевая аудитория – это студенты, люди, переехавшие недавно из регионов, одинокие люди или максимум два человека, но в основном одиночки. Сегодня в Москве можно снять студию от 50 тысяч рублей, 45 тысяч – это самый низкий предел внутри МКАД, но такие варианты еще поискать надо. В ближайшем Подмосковье студии можно снять за 40 тысяч рублей и выше. Это не такие низкие цены за небольшую площадь», - добавила собеседница НСН.

