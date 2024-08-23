Глава ДНР Пушилин заявил об улучшении состояния военкора Поддубного

Журналист ВГТРК, военкор Евгения Поддубный идет на поправку, его состояние оценивается как стабильное. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе Международного форума молодежного взаимодействия «Беларусь — Донбасс».

«Машина в хлам, огонь стеной!»: Военкор Поддубный выжил после «смерти»

Напомним, Поддубный пострадал от удара украинского беспилотника в Курской области. В частности, у него поврежден лицевой скелет, а также диагностированы ожог и черепно-мозговая травма.

Поддубного доставили в столичный НИИ им. Склифосовского 8 августа, где журналист проходит лечение.

Ранее президент России Владимир Путин пообщался с Поддубным по телефону в день рождения военкора, 22 августа. Президент пожелал журналисту скорейшего выздоровления и «возвращения к работе».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ПроисшествияДНРДенис Пушилин

Горячие новости

Все новости

партнеры