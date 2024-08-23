Глава ДНР Пушилин заявил об улучшении состояния военкора Поддубного

Напомним, Поддубный пострадал от удара украинского беспилотника в Курской области. В частности, у него поврежден лицевой скелет, а также диагностированы ожог и черепно-мозговая травма.

Поддубного доставили в столичный НИИ им. Склифосовского 8 августа, где журналист проходит лечение.

Ранее президент России Владимир Путин пообщался с Поддубным по телефону в день рождения военкора, 22 августа. Президент пожелал журналисту скорейшего выздоровления и «возвращения к работе».

