Глава ДНР Пушилин заявил об улучшении состояния военкора Поддубного
Журналист ВГТРК, военкор Евгения Поддубный идет на поправку, его состояние оценивается как стабильное. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе Международного форума молодежного взаимодействия «Беларусь — Донбасс».
Напомним, Поддубный пострадал от удара украинского беспилотника в Курской области. В частности, у него поврежден лицевой скелет, а также диагностированы ожог и черепно-мозговая травма.
Поддубного доставили в столичный НИИ им. Склифосовского 8 августа, где журналист проходит лечение.
Ранее президент России Владимир Путин пообщался с Поддубным по телефону в день рождения военкора, 22 августа. Президент пожелал журналисту скорейшего выздоровления и «возвращения к работе».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru