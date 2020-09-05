Глава ДНР приказал уничтожить сооружения боевиков у линии разграничения
Глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по инженерным сооружениям украинских боевиков около линии разграничения возле населенного пункта Шумы. В ДНР траншеи, построенные украинской стороной, расценивают как нарушение минских договоренностей о перемирии. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте главы республики.
Пушилин отметил, что в ДНР решение принято после неоднократных просьб в адрес Украины закопать траншеи, вырытые после 22 июля 2020 года, и не устраивать дальнейших провокаций по срыву перемирия. По словам Пушилина, он так и не получил от Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) документ о том, что нарушения были устранены украинской стороной или хотя бы ведется работа по их устранению. Об этом сообщает ТАСС.
«В этой связи официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы)», - сказано в заявлении главы ДНР.
Пушили сообщил, что направит официальное уведомление о принятом решении в контактную группу.
Ранее в беседе с НСН глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за то, чтобы минский формат был не просто местом разговоров.
«Это должны быть обдуманные предложения и механизмы - как вести дискуссию по Донбассу, как найти компромиссы, как найти возможные уступки с той и с другой стороны, чтобы наконец остановить войну. Умирают люди, льется кровь. Так не должно быть вечно», - поделился он своим мнением.
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