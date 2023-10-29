Глава Дагестана Меликов призвал не поддаваться на провокации из-за событий в Газе
Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей не поддаваться на провокации на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале.
Меликов отметил, что экстремистские ресурсы распространили в Сети воинственные призывы, на которые откликнулись некоторые жители республики. Благодаря работе сотрудников полиции и властей муниципалитетов «удалось быстро исправить возникшее недоразумение», написал глава Дагестана.
Он призвал жителей республики не распространять непроверенную информацию и пресекать попытки расколоть общество.
Накануне в Дагестане прошли несанкционированные акции в поддержку Палестины и против действия Израиля в секторе Газа. В Хасавюрте в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Почувствуйте разницу»: Медведев сравнил митинги за Украину и Палестину
- NBC: в результате стрельбы во Флориде погибли двое человек
- В Нальчике на стройке еврейского центра подожгли покрышки
- Глава Дагестана Меликов призвал не поддаваться на провокации из-за событий в Газе
- Замороженные деньги. Запад и Россия состязаются в угрозах о санкциях в отношении иностранных активов
- В парламенте Грузии заявили о желании Украины видеть Саакашвили у власти
- На Крымском мосту возобновили движение со стороны Кубани
- Al Jazeera сообщила о разрушении 200 школ в Газе в результате бомбардировок
- Проигрышный транзит. В России объяснили последствия прекрашения поставок газа через Украину
- Российские силы ПВО за сутки уничтожили 44 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru