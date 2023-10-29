Глава Дагестана Меликов призвал не поддаваться на провокации из-за событий в Газе

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей не поддаваться на провокации на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

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Меликов отметил, что экстремистские ресурсы распространили в Сети воинственные призывы, на которые откликнулись некоторые жители республики. Благодаря работе сотрудников полиции и властей муниципалитетов «удалось быстро исправить возникшее недоразумение», написал глава Дагестана.

Он призвал жителей республики не распространять непроверенную информацию и пресекать попытки расколоть общество.

Накануне в Дагестане прошли несанкционированные акции в поддержку Палестины и против действия Израиля в секторе Газа. В Хасавюрте в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Несанкционированный МитингСектор ГазаДагестан

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