Захарова назвала «извращением» слова Папы римского о чеченцах и бурятах

Ранее Папа Римский в интервью западным СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой» частью российских войск на Украине.

«Как правило, самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее», - цитирует его «Коммерсантъ».

Захарова в этой связи отметила, что «в девяностые годы - начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских».

