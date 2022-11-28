Захарова назвала «извращением» слова Папы римского о чеченцах и бурятах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась высказываниями Папы римского Франциска, обвинившего в жестокости чеченцев и бурятов.

"Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня», - сказала Захарова на круглом столе в Совете Федерации.

Папа римский процитировал Достоевского во время обращения к верующим

Ранее Папа Римский в интервью западным СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой» частью российских войск на Украине.

«Как правило, самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее», - цитирует его «Коммерсантъ».

Захарова в этой связи отметила, что «в девяностые годы - начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМария ЗахароваПапа Римский Франциск
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