Глава Белгородской области сообщил, что жителям увеличат выплаты на аренду жилья
В Белгородской области с 1 августа размер ежемесячной выплаты на аренду жилья для тех, чьи дома или квартиры были повреждены или уничтожены обстрелами, будет увеличен в два раза. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что размер выплаты будет увеличен с 10 до 20 тысяч рублей. Выплата для многодетных семей будет увеличена с 15 до 30 тысяч рублей.
Губернатор подчеркнул, что такие выплаты положены жителям городов и сел, доступ в которые ограничен, «чье жилое помещение разрушено или серьезно повреждено».
Ранее сообщалось, что два села в Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников. В Новопетровке в Валуйском городском округе два дрона сбросили четыре взрывных устройства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru