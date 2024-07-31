Глава Белгородской области сообщил, что жителям увеличат выплаты на аренду жилья

Он отметил, что размер выплаты будет увеличен с 10 до 20 тысяч рублей. Выплата для многодетных семей будет увеличена с 15 до 30 тысяч рублей.

Губернатор подчеркнул, что такие выплаты положены жителям городов и сел, доступ в которые ограничен, «чье жилое помещение разрушено или серьезно повреждено».

Ранее сообщалось, что два села в Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников. В Новопетровке в Валуйском городском округе два дрона сбросили четыре взрывных устройства, передает «Радиоточка НСН».

