Гладков: В Белгородской области ВСУ повредили более 30 тысяч домов

«Всего за 2,5 года было разрушено и повреждено более 30 тысяч домов и квартир», — рассказал губернатор в видеообращении в своем Telegram-канале.

Как отметил Гладков, сегодня восстановлено уже более 24 тысяч объектов. Губернатор поблагодарил всех руководителей и строительные организации, которые занимаются восстановлением.

Накануне ВСУ ударили по дому в белгородском селе Новая Таволжанка, пострадали женщина и ее 16-летняя дочь, напоминает «Свободная пресса».

