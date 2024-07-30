Гладков: В Белгородской области ВСУ повредили более 30 тысяч домов

Свыше 30 тысяч домов и квартир были разрушены либо повреждены с февраля 2022 года при атаках ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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«Всего за 2,5 года было разрушено и повреждено более 30 тысяч домов и квартир», — рассказал губернатор в видеообращении в своем Telegram-канале.

Как отметил Гладков, сегодня восстановлено уже более 24 тысяч объектов. Губернатор поблагодарил всех руководителей и строительные организации, которые занимаются восстановлением.

Накануне ВСУ ударили по дому в белгородском селе Новая Таволжанка, пострадали женщина и ее 16-летняя дочь, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: соцсети
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