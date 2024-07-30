Гладков: В Белгородской области ВСУ повредили более 30 тысяч домов
Свыше 30 тысяч домов и квартир были разрушены либо повреждены с февраля 2022 года при атаках ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Всего за 2,5 года было разрушено и повреждено более 30 тысяч домов и квартир», — рассказал губернатор в видеообращении в своем Telegram-канале.
Как отметил Гладков, сегодня восстановлено уже более 24 тысяч объектов. Губернатор поблагодарил всех руководителей и строительные организации, которые занимаются восстановлением.
Накануне ВСУ ударили по дому в белгородском селе Новая Таволжанка, пострадали женщина и ее 16-летняя дочь, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителя Приамурья арестовали по обвинению в госизмене
- Гладков: В Белгородской области ВСУ повредили более 30 тысяч домов
- Маск пошутил о сотне детей Дурова, назвав это «уровнем новичка»
- СМИ: Бандиты напали на кортеж премьера Гаити в Порт-о-Пренсе
- Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Бурятии
- ФСИН захотела усовершенствовать электронные браслеты для домашних арестов
- Девять латиноамериканских стран призвали пересмотреть итоги выборов в Венесуэле
- Четыре ракеты ВСУ уничтожили над Курской областью
- В ВМФ России проходят учения с участием 20 тысяч человек
- Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru