Восемь беспилотников ВСУ атаковали два села под Белгородом
Два села в Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников, предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Так, в Новопетровке в Валуйском городском округе два дрона сбросили четыре взрывных устройства. В результате в частном доме была пробита кровля, поврежден фасад и выбиты окна.
«В Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка после атак 4 FPV-дронов и 2 БПЛА осколками посечены социальный объект, 3 частных дома и 3 автомобиля», — подчеркнул губернатор.
Кроме того, из-за атаки была повреждена линия электропередач, без электричества остались населенные пункты Прилесье, Графовка, Демидовка, Романовка и Поповка, частично без света сама Илек-Пеньковка, а также Репяховка.
Ранее над Белгородской областью перехватили и уничтожили 11 дронов ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru