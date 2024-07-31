Восемь беспилотников ВСУ атаковали два села под Белгородом

Два села в Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников, предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Так, в Новопетровке в Валуйском городском округе два дрона сбросили четыре взрывных устройства. В результате в частном доме была пробита кровля, поврежден фасад и выбиты окна.

«В Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка после атак 4 FPV-дронов и 2 БПЛА осколками посечены социальный объект, 3 частных дома и 3 автомобиля», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, из-за атаки была повреждена линия электропередач, без электричества остались населенные пункты Прилесье, Графовка, Демидовка, Романовка и Поповка, частично без света сама Илек-Пеньковка, а также Репяховка.

Ранее над Белгородской областью перехватили и уничтожили 11 дронов ВСУ.

