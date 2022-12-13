Глава ассоциации перевозчиков заявил, что подрыв моста под Мелитополем не нарушил движение в Крым

Ранее в Мелитополе и пригороде прогремели два мощных взрыва, сообщалось о повреждении моста в районе села Константиновка, напоминает телеканал «360». После попытки подрыва переправа выстояла, однако дорожное полотно серьезно просело. Движение по мосту было приостановлено, пишет Ura.ru.

Как отметил Цуркин, инцидент не скажется на движении грузового транспорта в Крым и обратно.

«Данный мост локальный. Он находится на одном из въездов Мелитополя и не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым. Появившиеся в пабликах публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности», — отметил глава ассоциации перевозчиков в беседе с РИА Новости.

