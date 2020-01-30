Глава Алтая Хорохордин слёг в больницу из-за стресса
Главе республики Алтай Олегу Хорохордину поставили диагноз «острый панкреатит», сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Михаила Максимова. По его словам, проблемы с желудком связаны со стрессом.
Как стало известно накануне, Хорохордин был госпитализирован в Москве во время рабочей поездки. Сейчас обязанности главы республики Алтай временно исполняет первый зампред регионального правительства Виталий Махалов.
Хорохордину 47 лет. С марта 2019 года он возглавлял республику Алтай с приставкой врио, а после победы на выборах в сентябре того же года – уже как глава региона.
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