Глава Алтая Хорохордин слёг в больницу из-за стресса

30 января 202009:12

Главе республики Алтай Олегу Хорохордину поставили диагноз «острый панкреатит», сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Михаила Максимова. По его словам, проблемы с желудком связаны со стрессом.

В Москве госпитализировали главу республики Алтай

Как стало известно накануне, Хорохордин был госпитализирован в Москве во время рабочей поездки. Сейчас обязанности главы республики Алтай временно исполняет первый зампред регионального правительства Виталий Махалов.

Хорохордину 47 лет. С марта 2019 года он возглавлял республику Алтай с приставкой врио, а после победы на выборах в сентябре того же года – уже как глава региона.

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ФОТО: kremlin.ru
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