Глава Алтая Хорохордин слёг в больницу из-за стресса

Как стало известно накануне, Хорохордин был госпитализирован в Москве во время рабочей поездки. Сейчас обязанности главы республики Алтай временно исполняет первый зампред регионального правительства Виталий Махалов.

Хорохордину 47 лет. С марта 2019 года он возглавлял республику Алтай с приставкой врио, а после победы на выборах в сентябре того же года – уже как глава региона.

