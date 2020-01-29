В Москве госпитализировали главу республики Алтай
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, который находится в Москве в рабочей поездке, был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря чиновника Михаила Максимова.
Как стало известно агентству, причиной госпитализации стали проблемы с желудком. Также Максимов отметил, что появившаяся в ряде СМИ информация о том, что Хорохордин находится в реанимации, не соответствует действительности.
Максимов отметил, что исполняющим обязанности главы республики на время командировки назначен первый зампред правительства Виталий Махалов.
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