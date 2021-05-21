Отголоски «разграбления»: Делягин о богатейших уроженцах СССР в Великобритании

Директор Института проблем глобализации уверен, что эти люди таким образом «подстраховались».

Газета The Sunday Times опубликовала топ-250 ежегодного списка богатейших людей Великобритании, в котором оказались 15 уроженцев СССР. В список попали Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович, совладельцы «Альфа-банка» Михаил Фридман и Герман Хан и другие российские миллиардеры.

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Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал это признаком масштабного разграбления России.

«В основном они в этом списке оказались как выходцы не из СССР, а как выходцы уже из постсоветской России. Я думаю, это признак того, насколько масштабным было и есть разграбление России», - отметил Делягин.

Он также отметил, что сегодня Великобритания с радостью принимает состоятельных иностранных граждан, не задаваясь вопросом о происхождении их денежных средств.

«Британия – это страна, которая не выдает уголовных преступников, не выдает мошенников, при условии, что они привозят свои деньги. Естественно, люди, которые участвуют в приватизации или в других либеральных, как это модно говорить, реформах, страхуются от того, чтобы государство не попросило их вернуть деньги», - добавил экономист.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Великобритания укрывает мошенников и отказывается выдавать их России.

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
ТЕГИ:МиллиардерыРоссияВеликобритания
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