Отголоски «разграбления»: Делягин о богатейших уроженцах СССР в Великобритании
Директор Института проблем глобализации уверен, что эти люди таким образом «подстраховались».
Газета The Sunday Times опубликовала топ-250 ежегодного списка богатейших людей Великобритании, в котором оказались 15 уроженцев СССР. В список попали Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович, совладельцы «Альфа-банка» Михаил Фридман и Герман Хан и другие российские миллиардеры.
Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал это признаком масштабного разграбления России.
«В основном они в этом списке оказались как выходцы не из СССР, а как выходцы уже из постсоветской России. Я думаю, это признак того, насколько масштабным было и есть разграбление России», - отметил Делягин.
Он также отметил, что сегодня Великобритания с радостью принимает состоятельных иностранных граждан, не задаваясь вопросом о происхождении их денежных средств.
«Британия – это страна, которая не выдает уголовных преступников, не выдает мошенников, при условии, что они привозят свои деньги. Естественно, люди, которые участвуют в приватизации или в других либеральных, как это модно говорить, реформах, страхуются от того, чтобы государство не попросило их вернуть деньги», - добавил экономист.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Великобритания укрывает мошенников и отказывается выдавать их России.
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