Отголоски «разграбления»: Делягин о богатейших уроженцах СССР в Великобритании

Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал это признаком масштабного разграбления России.

«В основном они в этом списке оказались как выходцы не из СССР, а как выходцы уже из постсоветской России. Я думаю, это признак того, насколько масштабным было и есть разграбление России», - отметил Делягин.

Он также отметил, что сегодня Великобритания с радостью принимает состоятельных иностранных граждан, не задаваясь вопросом о происхождении их денежных средств.

«Британия – это страна, которая не выдает уголовных преступников, не выдает мошенников, при условии, что они привозят свои деньги. Естественно, люди, которые участвуют в приватизации или в других либеральных, как это модно говорить, реформах, страхуются от того, чтобы государство не попросило их вернуть деньги», - добавил экономист.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Великобритания укрывает мошенников и отказывается выдавать их России.

