Суд рассмотрит дело о пропаганде наркотиков в треках Моргенштерна 3 июня
Зюзинский суд Москвы рассмотрит дело пропаганде наркотиков в песнях рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) 3 июня, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Ерохина.
Заседание назначено на 9:45 утра 3 июня. Адвокат музыканта Сергей Жорин отметил, что речь идет о песнях «Розовое вино - 2» и «Family», сообщила Газета.ру. Он рассказал, что по данному делу провели несколько экспертиз, их результаты противоречат друг другу. Моргенштерн якобы демонстрирует приоритет образа жизни с наркотиками, пишет телеканал «360».
Жорин добавил, что Алишер Валеев собирается лично принять участие в заседании. Изначально Валеев был привлечен как физическое лицо, теперь его указали как индивидуального предпринимателя. Суд может счесть его юридическим лицом, тогда сумма штрафа составил полтора миллиона рублей.
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