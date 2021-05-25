Суд рассмотрит дело о пропаганде наркотиков в треках Моргенштерна 3 июня

Зюзинский суд Москвы рассмотрит дело пропаганде наркотиков в песнях рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) 3 июня, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Ерохина.

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Заседание назначено на 9:45 утра 3 июня. Адвокат музыканта Сергей Жорин отметил, что речь идет о песнях «Розовое вино - 2» и «Family», сообщила Газета.ру. Он рассказал, что по данному делу провели несколько экспертиз, их результаты противоречат друг другу. Моргенштерн якобы демонстрирует приоритет образа жизни с наркотиками, пишет телеканал «360».

Жорин добавил, что Алишер Валеев собирается лично принять участие в заседании. Изначально Валеев был привлечен как физическое лицо, теперь его указали как индивидуального предпринимателя. Суд может счесть его юридическим лицом, тогда сумма штрафа составил полтора миллиона рублей.

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