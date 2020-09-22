Глава Адыгеи заразился коронавирусом

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заразился коронавирусом и перешел на дистанционный режим работы, об этом он сам сообщил в Instagram.

Руководитель региона отметил, что чувствует себя «неплохо», так как болезнь протекает в легкой форме. Он призвал жителей беречь себя, своих родных и близких.

Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться уже в декабре

Ранее коронавирус выявили у губернатора Алтайского края Виктора Томенко, он также перешел на удаленный режим работы. Мероприятий с его участием не будет в ближайшие две недели.

В августе COVID-19 заболел глава Калмыкии Бату Хасиков. По его словам, в болезни нет ничего хорошего. В июле заразился коронавирусом и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым главой региона в стране.

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ФОТО: Правительство Адыгеи
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