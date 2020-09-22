Глава Адыгеи заразился коронавирусом

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заразился коронавирусом и перешел на дистанционный режим работы, об этом он сам сообщил в Instagram.

Руководитель региона отметил, что чувствует себя «неплохо», так как болезнь протекает в легкой форме. Он призвал жителей беречь себя, своих родных и близких.