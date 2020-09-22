Глава Адыгеи заразился коронавирусом
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заразился коронавирусом и перешел на дистанционный режим работы, об этом он сам сообщил в Instagram.
Руководитель региона отметил, что чувствует себя «неплохо», так как болезнь протекает в легкой форме. Он призвал жителей беречь себя, своих родных и близких.
Ранее коронавирус выявили у губернатора Алтайского края Виктора Томенко, он также перешел на удаленный режим работы. Мероприятий с его участием не будет в ближайшие две недели.
В августе COVID-19 заболел глава Калмыкии Бату Хасиков. По его словам, в болезни нет ничего хорошего. В июле заразился коронавирусом и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым главой региона в стране.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 215 / сут.
Умерли
19 649+160 / сут.
Выздоровели
918 тыс.+5 976 / сут.
- Скончался оператор Скорсезе и Копполы Майкл Чэпмен
- В Москве начали включать отопление
- «Врачи не знают». Мясников дал новые характеристики коронавирусу
- Глава Адыгеи заразился коронавирусом
- Рэпер Эллей, сбивший пешеходов, задержан в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru