Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться уже в декабре
В Подмосковье массовая вакцинация от коронавируса начнется в декабре или январе. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Воробьев заявил, что вакцинация начнется после окончания всех регистрационных процедур, так как сейчас отечественная вакцина проходит третий этап испытаний. По его словам, сейчас необходимо убедиться в "безупречности" вакцины. Губернатор также выразил надежду, что население начнет прививаться от COVID-19 уже после Нового года.
Газета "Коммерсант", комментируя слова губернатора, отмечает, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. Воробьев подчеркнул, что в Московской области появляется всё меньше тяжелых случаев течения болезни.
Всего в Подмосковье с начала пандемии было выявлено 70,8 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Скончались 1261 человек, это третье место по смертности среди регионов России.
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