Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться уже в декабре

В Подмосковье массовая вакцинация от коронавируса начнется в декабре или январе. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Вирусолог перечислил противопоказания к вакцине от COVID-19

Воробьев заявил, что вакцинация начнется после окончания всех регистрационных процедур, так как сейчас отечественная вакцина проходит третий этап испытаний. По его словам, сейчас необходимо убедиться в "безупречности" вакцины. Губернатор также выразил надежду, что население начнет прививаться от COVID-19 уже после Нового года.

Газета "Коммерсант", комментируя слова губернатора, отмечает, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. Воробьев подчеркнул, что в Московской области появляется всё меньше тяжелых случаев течения болезни.

Всего в Подмосковье с начала пандемии было выявлено 70,8 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Скончались 1261 человек, это третье место по смертности среди регионов России.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПодмосковьеВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры