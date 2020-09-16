Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться уже в декабре

Воробьев заявил, что вакцинация начнется после окончания всех регистрационных процедур, так как сейчас отечественная вакцина проходит третий этап испытаний. По его словам, сейчас необходимо убедиться в "безупречности" вакцины. Губернатор также выразил надежду, что население начнет прививаться от COVID-19 уже после Нового года.

Газета "Коммерсант", комментируя слова губернатора, отмечает, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. Воробьев подчеркнул, что в Московской области появляется всё меньше тяжелых случаев течения болезни.

Всего в Подмосковье с начала пандемии было выявлено 70,8 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Скончались 1261 человек, это третье место по смертности среди регионов России.

