У Госдумы не отпросишься. Россияне отработают 31 декабря

Государственная Дума отклонила законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе. Аргументы авторов отклоненного документа не новы, их озвучил глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов:

«Все прекрасно понимают, что полноценной работы 31 декабря нет. У людей предпраздничное настроение, многие берут отпуск за свой счет, многие просто берут отгул, договариваются с работодателями», - сказал он.

Аналогичное предложение в прошлом году не поддержало правительство. Бывший на тот момент министром труда Максим Топилин объяснял, что делать 31 декабря в 2019 году выходным было уже слишком поздно. Однако ажиотаж год назад в этой связи поднялся знатный – даже президента вовлекли в дискуссию. На большой пресс-конференции в конце года Владимиру Путину был задан вопрос, когда уже фактическое положение дел будет закреплено законодательно. Путин тогда ответил в духе Жоржа Милославского из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»:

«Надо просто спокойненько все проанализировать, посмотреть, чтобы не наносить ущерб нашим огородникам и садоводам, чтобы у них не отбирать дополнительный день в мае, когда все люди занимаются огородами. Это можно решить, в спокойном рабочем режиме подумаем об этом».

В общем, «такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются. Зайдите на недельке».

Зашли. Почти через год. Но с тем же результатом.

В том же 2019 году большинство регионов самостоятельно объявили 31 декабря выходным днем. Таким правом обладают как власти субъектов РФ, так и любой работодатель. А до этого никто даже не мудрил: кто мог не работать – не работал, безо всяких законов, постановлений и общественных дискуссий. Фактически 31 декабря каждого года не работает полстраны. Если не больше. По данным недавнего опроса ВЦИОМ, каждый второй респондент одобряет идею сделать последний день года выходным. А полный рабочий день 31 декабря работает лишь каждый четвертый россиянин.

И что копья ломать? Приговорили бы уже думные бояре раз и навсегда то, что и так имеет место.

Но нет. Рассчитывать на официальный выходной 31 декабря можно лишь в 2021 году – постановление уже подписано премьером Мишустиным.

