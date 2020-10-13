Милонов призвал «окончательно и бесповоротно» решить проблему 31 декабря

«Минусов у нее никаких. Плюсы в этом решении только для торговцев алкоголем и бизнеса в целом. Они за этот день заработает столько, сколько за неделю в другое время. С другой стороны, говоря о людях, которые ходят на работу, в офис, для них этот день обязательно должен быть выходным. Нужно просто принять федеральный конституционный закон о статусе 31 декабря, чтобы окончательно, навсегда положить конец нелепым дискуссиям насчет рабочего дня 31 декабря. Он не должен быть рабочим. Никто не должен зариться на наш законный, положенный нам день. Понимаете, заливная рыба не может быть приготовлена за два часа. Елку нарядить, с детьми погулять. Это должно быть окончательно и бесповоротно: 31 декабря – выходной!» - заявил Милонов.

По данным ВЦИОМ, работают полный рабочий день 31 декабря 27% россиян. Еще 21% работает неполный рабочий день. Более чем у трети россиян (37%) это зависит от графика. Не работают в этот день 14% участников опроса.

