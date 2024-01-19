«Михалков долго держался!»: Майданов о блокировке «Бесогон ТВ» на YouTube

Режиссер Никита Михалков доносил до мира через YouTube правду о геополитике, поэтому закрытие его канала «Бесогон ТВ» неудивительно, сказал в интервью НСН заслуженный артист РФ, первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Денис Майданов.

Видеохостинг YouTube ранее заблокировал канал Михалкова «Бесогон ТВ», на котором было больше полутора миллионов подписчиков.