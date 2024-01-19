«Михалков долго держался!»: Майданов о блокировке «Бесогон ТВ» на YouTube

Никита Михалков – непререкаемый авторитет и голос российских патриотов, который говорил о том, на что не решаются политики, сказал в эфире НСН Денис Майданов.

Режиссер Никита Михалков доносил до мира через YouTube правду о геополитике, поэтому закрытие его канала «Бесогон ТВ» неудивительно, сказал в интервью НСН заслуженный артист РФ, первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Денис Майданов.

Видеохостинг YouTube ранее заблокировал канал Михалкова «Бесогон ТВ», на котором было больше полутора миллионов подписчиков.

Никита Михалков отреагировал на блокировку «Бесогон ТВ» на YouTube
«YouTube – это вражеское информационное оружие на нашей территории. Во многом он полезен для людей, которые туда идут не за политикой, но на что мы рассчитывали в остальном? Мы говорим на вражеском источнике информации нашу правду, а они не хотят, чтобы люди ее слышали, знали и распространяли. Рано или поздно это могло произойти, и это произошло. Здесь нет ничего удивительного. На YouTube рано или поздно аккаунты нежелательных для западного мира персон закрываются. Например, мой аккаунт с многомиллионными просмотрами моих клипов был закрыт сразу, весной 2022 года, после выхода первого же пакета санкций. Удивительно, что "Бесогон" так долго продержался, но я очень рад за него», - сказал Майданов.

При этом он высказал мнение, что Михалков – это «глас страны».

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«"Бесогон" - это про геополитику и политическое образование. Это симбиоз информации для тех людей, которые пропустили какие-то новости, события в стране и реакцию на них. При этом, Никита Сергеевич говорит то, что политики порой не решаются говорить. У него непререкаемый авторитет, который выше различных чиновничьих постов. Можно сказать, что он - это глас страны, нормальных людей, патриотов. Глас культуры, истины, исторической правды, политической логики без купюр. Спасибо ему за то, что он делает эту программу. Я подписываюсь под многими его тезисами. При этом у нас много своих источников информации, различных платформ и телеканалов, откуда "Бесогон" может продолжать вещание», - заключил собеседник НСН.

После блокировки на YouTube канала «БесогонТВ» Никита Михалков отметил, что был готов к подобным «конвульсиям Запада», поскольку больше года находится под санкциями. При этом он призвал смотреть эту программу на российских ресурсах, отмечает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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