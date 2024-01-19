«Михалков долго держался!»: Майданов о блокировке «Бесогон ТВ» на YouTube
Никита Михалков – непререкаемый авторитет и голос российских патриотов, который говорил о том, на что не решаются политики, сказал в эфире НСН Денис Майданов.
Режиссер Никита Михалков доносил до мира через YouTube правду о геополитике, поэтому закрытие его канала «Бесогон ТВ» неудивительно, сказал в интервью НСН заслуженный артист РФ, первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Денис Майданов.
Видеохостинг YouTube ранее заблокировал канал Михалкова «Бесогон ТВ», на котором было больше полутора миллионов подписчиков.
«YouTube – это вражеское информационное оружие на нашей территории. Во многом он полезен для людей, которые туда идут не за политикой, но на что мы рассчитывали в остальном? Мы говорим на вражеском источнике информации нашу правду, а они не хотят, чтобы люди ее слышали, знали и распространяли. Рано или поздно это могло произойти, и это произошло. Здесь нет ничего удивительного. На YouTube рано или поздно аккаунты нежелательных для западного мира персон закрываются. Например, мой аккаунт с многомиллионными просмотрами моих клипов был закрыт сразу, весной 2022 года, после выхода первого же пакета санкций. Удивительно, что "Бесогон" так долго продержался, но я очень рад за него», - сказал Майданов.
При этом он высказал мнение, что Михалков – это «глас страны».
«"Бесогон" - это про геополитику и политическое образование. Это симбиоз информации для тех людей, которые пропустили какие-то новости, события в стране и реакцию на них. При этом, Никита Сергеевич говорит то, что политики порой не решаются говорить. У него непререкаемый авторитет, который выше различных чиновничьих постов. Можно сказать, что он - это глас страны, нормальных людей, патриотов. Глас культуры, истины, исторической правды, политической логики без купюр. Спасибо ему за то, что он делает эту программу. Я подписываюсь под многими его тезисами. При этом у нас много своих источников информации, различных платформ и телеканалов, откуда "Бесогон" может продолжать вещание», - заключил собеседник НСН.
После блокировки на YouTube канала «БесогонТВ» Никита Михалков отметил, что был готов к подобным «конвульсиям Запада», поскольку больше года находится под санкциями. При этом он призвал смотреть эту программу на российских ресурсах, отмечает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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