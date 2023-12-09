Михалков назвал глупостью призывы запретить сериал «Слово пацана»
Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» основан на исторической правде, сообщает ТАСС.
По его словам, эту правду необходимо демонстрировать любой аудитории, а призывы запретить или ограничить показ работы режиссёра Жоры Крыжовникова являются «огромной глупостью».
Он указал, что «Слово пацана» - это настоящее кино, «которое волнует».
«А если ваши дети, посмотрев на это, станут такими, как отрицательные герои, значит вы - говно-родители», - заключил Михалков.
Ранее начинающий актер Ярослав Могильников, сыгравший мальчика Ералаша в драме «Слово пацана» призвал зрителей не подражать героям картины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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