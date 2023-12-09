Михалков назвал глупостью призывы запретить сериал «Слово пацана»

Российские войска нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов ВСУ Пострадавшие при стрельбе в гимназии в Брянске получат материальную компенсацию Зарплата россиян не может быть меньше ста тысяч рублей Роскомнадзор в сериале «Слово пацана» нарушений требований законодательства РФ не выявил Шесть участников сборной РФ завоевали шесть золотых медалей на XX Международной естественно-научной олимпиаде в Бангкоке