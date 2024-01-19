Никита Михалков отреагировал на блокировку «Бесогон ТВ» на YouTube

«Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся – все, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче», - написал Михалков.

Он добавил, что «продолжит говорить правду», которую он, «возможно не знает, но которую точно ищет». Михалков также удивился, что программа так долго «прожила» на Youtube, учитывая затрагиваемые темы.

Ранее Савеловский суд Москвы отказал в удовлетворении иска по блокировке YouTube-канала Анастасии Ивлеевой из-за видео с нецензурной лексикой. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

