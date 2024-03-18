Гладков: жителей села под Белгородом вывезут для ликвидации опасного предмета

Часть жителей села Введенская Готня Ракитянского района вывезут в связи с работами по ликвидации взрывоопасного предмета, написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По словам губернатора, во вторник утром саперы Министерства обороны начнут работы по извлечению предмета. Затем его переправят на полигон для уничтожения.

Жителей села разместят во дворце культуры «Молодежный» в поселке Ракитное. Для них организуют питание и досуг, сообщил Гладков.

Ранее четыре человека погибли в результате попадания украинского снаряда в частный дом в селе Никольское Белгородской области, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:УкраинаБелгородская область

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