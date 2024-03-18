Гладков: жителей села под Белгородом вывезут для ликвидации опасного предмета
Часть жителей села Введенская Готня Ракитянского района вывезут в связи с работами по ликвидации взрывоопасного предмета, написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, во вторник утром саперы Министерства обороны начнут работы по извлечению предмета. Затем его переправят на полигон для уничтожения.
Жителей села разместят во дворце культуры «Молодежный» в поселке Ракитное. Для них организуют питание и досуг, сообщил Гладков.
Ранее четыре человека погибли в результате попадания украинского снаряда в частный дом в селе Никольское Белгородской области, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru