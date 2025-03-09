МО: За ночь над 8 регионами РФ ПВО сбили почти 90 дронов
За ночь 9 марта российские средства ПВО ликвидировали 88 украинских беспилотников над восемью регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
По данным ведомства, над Белгородской областью было сбито 52 БПЛА, над Липецкой — 13, над Ростовской — девять, над Воронежской — восемь. Еще три дрона были уничтожены над Астраханским регионом и по одному — над Краснодарским краем и над Рязанским и Курским регионами.
В Минобороны добавили, что в Белгородской, Воронежской, Ростовской и Рязанской областях никто не пострадал. При этом губернатор Воронежского региона Александр Гусев сообщил, что при падении обломков БПЛА в Воронеже было повреждено остекление в одной из квартир.
Также отмечалось, что в Белгородской области в результате падения обломков дрона ВСУ загорелась пристройка частного домовладения. Позже возгорание удалось ликвидировать.
Ранее RT сообщил, что в Воронежской области была объявлена авиационная опасность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru