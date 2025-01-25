Гладков: ВСУ выпустили примерно 50 боеприпасов по Белгородской области

За минувшие сутки ВСУ по территории Белгородской области выпустили примерно 50 боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атаке подверглись населенные пункты Журавлевка, Октябрьский, Отрадное, Солнцевка, Устинка, Чайки и Ясные Зори. Там ВСУ выпустили 25 боеприпасов во время трех обстрелов, а также запустили десять беспилотников, шесть из которых сбили силы российской системы ПВО.

Гладков сообщил, что в поселке Октябрьский в результате взрыва боеприпаса был ранен мирный житель. Он был доставлен в областную клиническую больницу. В населенном пункте, добавил губернатор, были повреждены два частных домовладения, автомобиль, коммерческий объект и линия электропередачи.