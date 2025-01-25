Гладков: ВСУ выпустили примерно 50 боеприпасов по Белгородской области

За минувшие сутки ВСУ по территории Белгородской области выпустили примерно 50 боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атаке подверглись населенные пункты Журавлевка, Октябрьский, Отрадное, Солнцевка, Устинка, Чайки и Ясные Зори. Там ВСУ выпустили 25 боеприпасов во время трех обстрелов, а также запустили десять беспилотников, шесть из которых сбили силы российской системы ПВО.

Гладков сообщил, что в поселке Октябрьский в результате взрыва боеприпаса был ранен мирный житель. Он был доставлен в областную клиническую больницу. В населенном пункте, добавил губернатор, были повреждены два частных домовладения, автомобиль, коммерческий объект и линия электропередачи.

ПВО сбила беспилотник в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья

К тому же ВСУ нанесли удар по селам Борисовского района и Грайворонского муниципального округа семью боеприпасами и БПЛА. При этом, согласно информации Гладкова, над Валуйским муниципальным округом сбиты три беспилотника, а в Волоконовском районе по хутору Старый выпущено три артиллерийских снаряда. К счастью, там никто не пострадал. Разрушений нет.

Гладков сообщил, что Краснояружский район тоже подвергся трем обстрелам 16 боеприпасами и двумя БПЛА. ВСУ также обстреляли Шебекино, села Муром и Терезовка, Мухин и Панков 12 снарядами и девятью беспилотниками. Там тоже обошлось без последствий.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Черкассах и Кременчуге.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Вячеслав Гладков
ТЕГИ:ОбстрелБелгородская областьГубернаторАтакаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры