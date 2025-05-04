Гладков: Мужчина ранен в результате детонации мины «колокольчик»
В селе Беловское Белгородского района Белгородской области в результате детонации мины «колокольчик» ранен мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации Гладкова, мужчина на своём участке косил траву и заметил подозрительный предмет.
«Когда нагнулся, чтобы его рассмотреть, произошёл подрыв», - написал Гладков.
Пострадавшего с осколочными ранениями бригада скорой доставила в областную клиническую больницу, добавил губернатор.
Накануне украинский беспилотник атаковал храм Георгия Победоносца в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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