Гладков: Мужчина ранен в результате детонации мины «колокольчик»

В селе Беловское Белгородского района Белгородской области в результате детонации мины «колокольчик» ранен мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По информации Гладкова, мужчина на своём участке косил траву и заметил подозрительный предмет.

«Когда нагнулся, чтобы его рассмотреть, произошёл подрыв», - написал Гладков.

Пострадавшего с осколочными ранениями бригада скорой доставила в областную клиническую больницу, добавил губернатор.

Накануне украинский беспилотник атаковал храм Георгия Победоносца в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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