Гладков: При ударе ВСУ по поселку Малиновка погиб один человек

В результате обстрела ВСУ Белгородской области в поселке Малиновка погиб один мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что украинские военные с помощью беспилотника нанесли удар по населенному пункту взрывным устройством. По словам Гладкова, в результате этого пострадавший мужчина скончался от полученных травм до приезда бригады скорой помощи. Губернатор Белгородской области выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Политик также рассказал, что в Белгородском районе ВСУ атаковали населенные пункты Красный Хутор, Отрадное, Топлинка и Черемошное, выпустив по селам 19 боеприпасов и шесть БПЛА. Четыре из них, добавил Гладков, были сбиты системой ПВО.