Гладков: При ударе ВСУ по поселку Малиновка погиб один человек

В результате обстрела ВСУ Белгородской области в поселке Малиновка погиб один мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что украинские военные с помощью беспилотника нанесли удар по населенному пункту взрывным устройством. По словам Гладкова, в результате этого пострадавший мужчина скончался от полученных травм до приезда бригады скорой помощи. Губернатор Белгородской области выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Политик также рассказал, что в Белгородском районе ВСУ атаковали населенные пункты Красный Хутор, Отрадное, Топлинка и Черемошное, выпустив по селам 19 боеприпасов и шесть БПЛА. Четыре из них, добавил Гладков, были сбиты системой ПВО.

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Губернатор отметил, что в селе Отрадное в результате обстрела ВСУ были повреждены восемь частных домов, пять надворных построек и линия электропередачи. При этом в селе Таврово в результате падения обломков украинского БПЛА повредились два частных домовладения.

1 февраля ВСУ ракетным ударом атаковали здание школы-интерната в Судже, в котором, предположительно, могли находиться мирные жители. Точное количество пострадавших и жертв обстрела пока неизвестно. В Минобороны России сообщили, что ракеты были выпущены с территории Сумской области Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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