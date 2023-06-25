Гладков: в Грайвороне восстановили почти 100 поврежденных домов
В городе Грайворон восстановлено почти 100 домов, поврежденных в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Вернулся из Грайворонского округа. В ближайшее время завершаем работу по восстановлению Грайворона - из 117 поврежденных домов работы полностью завершены в 96», - уточнил глава региона
По его словам, в селе Козинки повреждено 177 домовладений. Семь из них не подлежат восстановлению, пишет «Газета.ру».
В Белгородской области восстановили свободный въезд в город Шебекино и село Новая Таволжанка в связи с улучшением оперативной обстановки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru