Гладков: в Грайвороне восстановили почти 100 поврежденных домов

«Вернулся из Грайворонского округа. В ближайшее время завершаем работу по восстановлению Грайворона - из 117 поврежденных домов работы полностью завершены в 96», - уточнил глава региона

По его словам, в селе Козинки повреждено 177 домовладений. Семь из них не подлежат восстановлению, пишет «Газета.ру».

В Белгородской области восстановили свободный въезд в город Шебекино и село Новая Таволжанка в связи с улучшением оперативной обстановки, передает «Радиоточка НСН».

