Гладков: В Белгородской области закроют доступ в еще три села

Доступ в еще три села закроют в Белгородской области из-за ситуации, которая «пока развивается не в лучшую сторону», заявил губернатор Вячеслав Гладков.

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Речь идет о населенных пунктах Дроновка и Пороз Грайворонского округа и Старый Хутор Валуйского городского округа.

Гладков также поручил предоставить жителям единоразовые выплаты, оказать содействие по вывозу имущества, если есть возможность, и включить их в реестр федеральной помощи по предоставлению жилья.

Ранее Гладков заявил, что число пострадавших в белгородском Ракитном после обстрела ВСУ выросло до 14, напоминает RT.

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ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ТЕГИ:УкраинаВСУБелгородская область

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