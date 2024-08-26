Гладков: В Белгородской области закроют доступ в еще три села

Речь идет о населенных пунктах Дроновка и Пороз Грайворонского округа и Старый Хутор Валуйского городского округа.



Гладков также поручил предоставить жителям единоразовые выплаты, оказать содействие по вывозу имущества, если есть возможность, и включить их в реестр федеральной помощи по предоставлению жилья.

Ранее Гладков заявил, что число пострадавших в белгородском Ракитном после обстрела ВСУ выросло до 14, напоминает RT.

