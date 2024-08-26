Гладков: В Белгородской области закроют доступ в еще три села
Доступ в еще три села закроют в Белгородской области из-за ситуации, которая «пока развивается не в лучшую сторону», заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Речь идет о населенных пунктах Дроновка и Пороз Грайворонского округа и Старый Хутор Валуйского городского округа.
Гладков также поручил предоставить жителям единоразовые выплаты, оказать содействие по вывозу имущества, если есть возможность, и включить их в реестр федеральной помощи по предоставлению жилья.
Ранее Гладков заявил, что число пострадавших в белгородском Ракитном после обстрела ВСУ выросло до 14, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru