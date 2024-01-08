Гладков заявил, что город Шебекино снова обстреляли ВСУ
8 января 202417:11
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил об очередном обстреле со стороны украинских войск, под который попал город Шебекино.
Он отметил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.
«Часть снарядов легла на территории промышленной зоны... проводится осмотр на предмет разрушений», - написал глава региона.
Ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли четыре района и три городских округа Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru