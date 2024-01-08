Гладков заявил, что город Шебекино снова обстреляли ВСУ

Он отметил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

«Часть снарядов легла на территории промышленной зоны... проводится осмотр на предмет разрушений», - написал глава региона.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли четыре района и три городских округа Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».