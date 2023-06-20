Гладков сообщил о частичной отмене ограничений на въезд в Шебекино

Решение о смягчении ограничений вступит в силу 21 июня. С 6:00 до 21:00 приезжать в город можно будет свободно.

«Но с 21 часа до 6 утра въезд в Шебекино будет запрещен, выезд будет разрешен», - сказал губернатор во время эфира в соцсети «ВКонтакте».

Глава региона указал на важность блокпостов на въезде в город. Это необходимо для сохранности имущества жителей, объяснил он.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в результате обстрелов со стороны украинской армии в Шебекино повреждено 113 многоквартирных домов и более 700 частных домов.

