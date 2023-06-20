Гладков сообщил о частичной отмене ограничений на въезд в Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об отмене пропусков на въезд и выезд в городе Шебекино в определенные часы.
Решение о смягчении ограничений вступит в силу 21 июня. С 6:00 до 21:00 приезжать в город можно будет свободно.
«Но с 21 часа до 6 утра въезд в Шебекино будет запрещен, выезд будет разрешен», - сказал губернатор во время эфира в соцсети «ВКонтакте».
Глава региона указал на важность блокпостов на въезде в город. Это необходимо для сохранности имущества жителей, объяснил он.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в результате обстрелов со стороны украинской армии в Шебекино повреждено 113 многоквартирных домов и более 700 частных домов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru