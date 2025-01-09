В Ставрополье наградят ребенка, купившего шесть пар сапог для бойцов РФ на свои деньги

Пятилетнему мальчику, который на накопленные деньги купил шесть пар сапог бойцам СВО, подарят новый гаджет сами военнослужащие. Об этом рассказал глава Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Эдуард Колтунов в соцсетях.

По его словам, ребенок копил на смартфон, однако решил пожертвовать свои деньги для покупки нужных вещей для российских военных.