В Ставрополье наградят ребенка, купившего шесть пар сапог для бойцов РФ на свои деньги
Пятилетнему мальчику, который на накопленные деньги купил шесть пар сапог бойцам СВО, подарят новый гаджет сами военнослужащие. Об этом рассказал глава Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Эдуард Колтунов в соцсетях.
По его словам, ребенок копил на смартфон, однако решил пожертвовать свои деньги для покупки нужных вещей для российских военных.
По словам чиновника, в ответ военные уже собираются подарить мальчику то, на что он так усердно копил. Также Колтунов отметил, что власти поощрят мальчика и сделают грамоту от администрации.
При этом он отметил, что не хотел бы отвечать критикам, возмущающимся, почему обувь покупает ребенок, а не государство и заявил, что они это пишут «не от большого ума», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru