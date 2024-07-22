Гладков поручил проводить подомовые обходы в приграничной зоне

Главы муниципалитетов должны ежедневно проводить подомовые обходы в населенных пунктах в 15-километровой приграничной зоне для того, чтобы уговаривать людей выезжать в пункты временного размещения. Соответствующее поручение дал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

При обстреле белгородского Шебекино пострадали семь человек

По его словам, работа должна проводиться ежедневно, поскольку ситуация в Шебекино, Белгородском, Борисовском и Грайворонском районах лучше не стала. Гладков отметил, что в этих районах большое количество раненых и много погибших.

Губернатор подчеркнул, что главы сельских поселений и муниципалитетов должны информировать жителей о возможности вывезти детей в летние лагеря.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. В результате украинских обстрелов региона пострадали два человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
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