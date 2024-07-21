Два человека пострадали при украинских обстрелах Белгородской области

ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

При обстреле белгородского Шебекино пострадали семь человек

В результате украинских обстрелов региона пострадали два человека, добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщал, что три человека получили ранения в результате обстрела Шебекино в Белгородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОбстрелБелгородская областьСпецоперацияУкраинаВСУПострадавшие

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