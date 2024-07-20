При обстреле белгородского Шебекино пострадали семь человек

Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О последствиях в своем Telegram-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

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В результате атаки пострадали семь мирных жителей. Четыре человека получили осколочные ранения при попадании снаряда по территории промышленного предприятия, рассказал Гладков.

По его словам, у двух многоквартирных домов повреждены фасады и балконные плиты. В одном из зданий произошло возгорание газопровода.

Накануне три человека получили ранения в результате обстрела Шебекино. Из-за прямых попаданий загорелось два частных дома, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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