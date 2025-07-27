Гладков: Один человек погиб, один ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Один человек погиб, один ранен в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации Гладкова, дрон ВСУ атаковал автомобиль в хуторе Бондаренково Шебекинского округа, в результате чего погиб мирный житель — мужчина скончался на месте от полученных ранений. Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Губернатор добавил, что в результате атаки была ранена супруга мужчины. Губернатор также уточнил, что транспортное средство полностью уничтожено, а также повреждена линия электропередачи.
26 июля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаке украинского дрона по автомобилю погибли два мирных жителя, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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