Мужчина пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

Мирный житель пострадал в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате атаки ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Число жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось до семи

По его словам, с беспилотника было сброшено взрывное устройство. В результате был ранен находившийся на улице мужчина.

«У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица и верхних конечностей... вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал глава региона.

Ранее Гладков заявил, что в посёлке Дубовое Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали два человека, сообщает RT.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПострадавшиеАтакаВСУСпецоперацияБелгородская область

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