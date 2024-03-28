Мужчина пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

По его словам, с беспилотника было сброшено взрывное устройство. В результате был ранен находившийся на улице мужчина.

«У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица и верхних конечностей... вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал глава региона.

Ранее Гладков заявил, что в посёлке Дубовое Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали два человека, сообщает RT.

