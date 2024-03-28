Мужчина пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области
Мирный житель пострадал в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате атаки ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, с беспилотника было сброшено взрывное устройство. В результате был ранен находившийся на улице мужчина.
«У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица и верхних конечностей... вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал глава региона.
Ранее Гладков заявил, что в посёлке Дубовое Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали два человека, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru