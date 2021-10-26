Эксперт рассказал о способности российских тестов выявлять вариант коронавируса AY.4.2

Большая часть российских тест-систем на коронавирусную инфекцию способна выявлять новую разновидность штамма «дельта» AY.4.2. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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«Подавляющее большинство тест-систем на основе ПЦР или изотермической амплификации совершенно точно способны выявлять этот вариант вируса, как, собственно, и многие другие геноварианты», — рассказал Хафизов в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, эта линия вируса отличается двумя ключевыми заменами в гене S-белка, «который очень редко таргетируется разработчиками из-за известной изменчивости последовательности гена». Поэтому замены в гене не влияют на эффективность тестов.

Хафизов добавил, что ученые постоянно проверяют наличие новых мутаций, которые не могли бы выявить тесты, отмечает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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