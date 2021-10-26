Эксперт рассказал о способности российских тестов выявлять вариант коронавируса AY.4.2
Большая часть российских тест-систем на коронавирусную инфекцию способна выявлять новую разновидность штамма «дельта» AY.4.2. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«Подавляющее большинство тест-систем на основе ПЦР или изотермической амплификации совершенно точно способны выявлять этот вариант вируса, как, собственно, и многие другие геноварианты», — рассказал Хафизов в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, эта линия вируса отличается двумя ключевыми заменами в гене S-белка, «который очень редко таргетируется разработчиками из-за известной изменчивости последовательности гена». Поэтому замены в гене не влияют на эффективность тестов.
Хафизов добавил, что ученые постоянно проверяют наличие новых мутаций, которые не могли бы выявить тесты, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru