Гинцбург заявил, что регистрация вакцины «Спутник V» в ВОЗ неизбежна

По его словам, аденовирусная платформа, которая лежит в основе препарата, полностью безопасна и «не имеет серьёзных побочных эффектов типа миокардита».

Отвечая на вопрос о регистрации «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) он отметил, что этим вопросом занимается Минздрав РФ.

«Центр им. Гамалеи не включен напрямую в процесс регистрации... Насколько мы знаем, все необходимые документы уже переданы, и мы вскоре ожидаем окончательное рассмотрение. Мы уверены, что регистрация нашей вакцины в ВОЗ неизбежна», - заключил Гинцбург.

Ранее в ВОЗ не исключили, что у России будет запрошена дополнительная информация по вакцине от коронавируса «Спутник V», сообщает RT.

