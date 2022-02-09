Гинцбург заявил, что регистрация вакцины «Спутник V» в ВОЗ неизбежна
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью сербской газете «Политика» заявил, что эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» - это научный факт, неоднократно подтверждённый в публикациях ведущих мировых медицинских журналов.
По его словам, аденовирусная платформа, которая лежит в основе препарата, полностью безопасна и «не имеет серьёзных побочных эффектов типа миокардита».
Отвечая на вопрос о регистрации «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) он отметил, что этим вопросом занимается Минздрав РФ.
«Центр им. Гамалеи не включен напрямую в процесс регистрации... Насколько мы знаем, все необходимые документы уже переданы, и мы вскоре ожидаем окончательное рассмотрение. Мы уверены, что регистрация нашей вакцины в ВОЗ неизбежна», - заключил Гинцбург.
Ранее в ВОЗ не исключили, что у России будет запрошена дополнительная информация по вакцине от коронавируса «Спутник V», сообщает RT.
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