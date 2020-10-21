Гинцбург заявил, что 70% россиян смогут привиться от COVID-19 за год

К декабрю количество выпускаемой вакцины «Спутник V» составит 5-6 миллионов доз в месяц. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, это позволит в течение 10-12 месяцев провакцинировать 70% населения страны, пишет ТАСС.

«А это тот порог, который, согласно учебникам эпидемиологии, необходим для того, чтобы инфекцию, которая передается аэрозольным путем, сделать вакциноуправляемой», - пояснил Гинцбург.