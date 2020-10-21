Гинцбург заявил, что 70% россиян смогут привиться от COVID-19 за год

К декабрю количество выпускаемой вакцины «Спутник V» составит 5-6 миллионов доз в месяц. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, это позволит в течение 10-12 месяцев провакцинировать 70% населения страны, пишет ТАСС.

«А это тот порог, который, согласно учебникам эпидемиологии, необходим для того, чтобы инфекцию, которая передается аэрозольным путем, сделать вакциноуправляемой», - пояснил Гинцбург.

Гинцбург рассказал, когда вакцинируют от COVID-19 большинство россиян

Между тем, ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн завил, что вакцина от коронавируса может не подействовать на людей с иммунодефицитом. Он отметил, что выработка антител зависит от особенностей организма, поэтому сложно выделить группы по возрасту или наличию вредных привычек, чтобы оценить, насколько эффективна будет вакцинация. Он добавил, что плохая выработка антител наблюдается у людей с иммунодефицитом, сообщает Ura.ru.

Альтштейн подчеркнул, что, несмотря на возраст, он сам получил вакцину и наблюдает хорошую выработку антител. Он подверг сомнению информацию о том, что антитела плохо вырабатываются у пожилых, людей в стрессе или тех, кто злоупотребляет спиртными напитками.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусВакцина
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