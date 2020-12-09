Гинцбург: Закрытие границ для борьбы с COVID-19 исчерпало себя

Закрытие границ, как мера борьбы с распространением COVID-19, исчерпало себя, потому что завозной характер инфекции уже не играет первостепенной роли. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

Также он добавил, что люди, провакцинированные «Спутником V», должны иметь возможность свободно передвигаться между регионами и странами.

А ранее Гинцбург высказал мнение о том, что уничтожить новый коронавирус невозможно. Однако благодаря вакцинации есть все предпосылки к том, что к ноябрю следующего года ситуацию с COVID-19 в России можно сделать управляемой, отмечают News.ru.

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Накануне стало известно, что центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовы производить отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украине и подать документы для её регистрации. Как пишет РИА Новости, ранее глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук посетил Центр имени Гамалеи. Там он встретился с его директором Александром Гинцбургом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Стороны обсудили вопросы использования российских разработок на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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