Гинцбург: Введение QR-кодов поможет предотвратить появление новых вариантов коронавируса
Введение QR-кодов в общественных местах и транспорте способно предотвратить появление значимых мутаций коронавирусной инфекции. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны, дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, соответственно, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19», — рассказал ученый в беседе с РИА Новости.
Накануне в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Предлагается разрешить посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенном заболевании либо медотвода от вакцинации. Законопроекты также предусматривают необходимость предъявлять QR-код при покупке билетов, посадке в поезд или самолет.
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