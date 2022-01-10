На Украине подросткам выплатят вознаграждение за вакцинацию против COVID-19

Выплаты будут происходить в рамках программы «eПоддержка».

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заявки на получение выплаты за поставленную вакцину от COVID-19 подали уже более 6,7 млн взрослых граждан. Полученные деньги можно потратить на путешествия внутри страны, на абонемент в спортзал или билеты в театры или кино.

Отмечается, что всего на Украине обе дозы препарата получили 13,98 млн человек.

