На Украине подросткам выплатят вознаграждение за вакцинацию против COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать программу выплаты 1 тыс. гривен ($37) гражданам от 12 до 18 лет, прошедшим полный курс вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис президента Украины.

Экономист: Украина сама виновата в энергетических проблемах

Выплаты будут происходить в рамках программы «eПоддержка».

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заявки на получение выплаты за поставленную вакцину от COVID-19 подали уже более 6,7 млн взрослых граждан. Полученные деньги можно потратить на путешествия внутри страны, на абонемент в спортзал или билеты в театры или кино.

Отмечается, что всего на Украине обе дозы препарата получили 13,98 млн человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры