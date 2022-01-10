На Украине подросткам выплатят вознаграждение за вакцинацию против COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать программу выплаты 1 тыс. гривен ($37) гражданам от 12 до 18 лет, прошедшим полный курс вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис президента Украины.
Выплаты будут происходить в рамках программы «eПоддержка».
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заявки на получение выплаты за поставленную вакцину от COVID-19 подали уже более 6,7 млн взрослых граждан. Полученные деньги можно потратить на путешествия внутри страны, на абонемент в спортзал или билеты в театры или кино.
Отмечается, что всего на Украине обе дозы препарата получили 13,98 млн человек.
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