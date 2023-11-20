Гинцбург: В РФ создают вакцину от туберкулеза, защищающую от его реактивации

По его словам, применяющаяся в РФ вакцина БЦЖ защищает детей от тяжелых случаев диссеминированного туберкулеза, однако не защищает от заражения. Так, новый препарат направлен на защиту от заражения, а следующая его форма – от реактивации «спящего» туберкулеза. Вакцину ГамТБвак в Центре Гамалеи планируют зарегистрировать в следующем году.

Ранее главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус в интервью НСН рассказал, что вакцина от туберкулеза БЦЖ позволяет снизить риск тяжелого заболевания в десятки раз, но не спасает от инфицирования, передает «Радиоточка НСН».

