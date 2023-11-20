Гинцбург: В РФ создают вакцину от туберкулеза, защищающую от его реактивации
В Центре Гамалеи проводят заключительную стадию испытаний вакцины от заражения туберкулезом ГамТБвак, после чего ученые начнут испытания второй альтерации вакцины от реактивации латентного туберкулеза. Об этом сообщил академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Газете.Ru».
По его словам, применяющаяся в РФ вакцина БЦЖ защищает детей от тяжелых случаев диссеминированного туберкулеза, однако не защищает от заражения. Так, новый препарат направлен на защиту от заражения, а следующая его форма – от реактивации «спящего» туберкулеза. Вакцину ГамТБвак в Центре Гамалеи планируют зарегистрировать в следующем году.
Ранее главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус в интервью НСН рассказал, что вакцина от туберкулеза БЦЖ позволяет снизить риск тяжелого заболевания в десятки раз, но не спасает от инфицирования, передает «Радиоточка НСН».
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