Заболеваемость туберкулёзом в РФ упала до исторического минимума
Россия сумела добиться исторических минимальных значений заболеваемости туберкулезом и смертности от него. О таком достижении сообщила «Интерфаксу» главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения РФ Ирина Васильева. Она возглавляет Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.
По словам представительницы Минздрава, пандемия коронавируса повлияла на ситуацию с туберкулезом в мировом масштабе. Фтизиатры в России сумели удержать заболеваемость, вызываемую палочкой Коха, под контролем, что и позволило достичь лучших результатов за всё время наблюдений.
При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в мире смертность от туберкулеза 2020-2022 годах выросла почти на 500 тысяч случаев в связи со сбоями в системе здравоохранения из-за COVID-19. Такую статистику обнародовала Всемирная организация здравоохранения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Польше отменили концерты группы «Пошлая Молли» после шуток про русский язык
- Дело о теракте возбуждено после гибели экс-главы управления Народной милиции ЛНР
- Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 в этом сезоне не нужна
- Попова предупредила о высоком риске появления нового вируса гриппа в мире
- Россияне увидят сериал Богомолова «Кеша должен умереть» в первый день зимы
- Лавров: ЕС потерял 250 млрд евро из-за антироссийских санкций
- Страны G7 захотели ввести санкции против ХАМАС
- Заболеваемость туберкулёзом в РФ упала до исторического минимума
- Журова: Запад хочет, чтобы Путин запретил россиянам выступать на Олимпиаде
- Совфед одобрил закон о новом порядке расчета платы за отопление в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru