Заболеваемость туберкулёзом в РФ упала до исторического минимума

Россия сумела добиться исторических минимальных значений заболеваемости туберкулезом и смертности от него. О таком достижении сообщила «Интерфаксу» главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения РФ Ирина Васильева. Она возглавляет Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.

По словам представительницы Минздрава, пандемия коронавируса повлияла на ситуацию с туберкулезом в мировом масштабе. Фтизиатры в России сумели удержать заболеваемость, вызываемую палочкой Коха, под контролем, что и позволило достичь лучших результатов за всё время наблюдений.

При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в мире смертность от туберкулеза 2020-2022 годах выросла почти на 500 тысяч случаев в связи со сбоями в системе здравоохранения из-за COVID-19. Такую статистику обнародовала Всемирная организация здравоохранения.

