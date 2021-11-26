Гинцбург сравнил уровень иммунитета у привившихся от COVID-19 подростков и взрослых
Иммунитет к коронавирусу у привитых вакциной «Спутник М» подростков будет не ниже, чем у вакцинированных взрослых. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Не думаю, что у него (подростка) будет меньше защита, потому что отвечает организм примерно одинаково. По той простой причине… что количество антител, которые наша иммунная система будет вырабатывать на разные количества одного и того же количества антигенов, будет одним и тем же», — цитирует ученого ТАСС.
Минздрав 24 ноября зарегистрировал вакцину от COVID-19 для подростков, напоминает РИА ФАН. Препарат предназначен для детей в возрасте 12-17 лет. Как отмечается в инструкции к препарату, клеточный иммунитет после прививки вакциной «Спутник М» сформировался у 93,2% добровольцев, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru