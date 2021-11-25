В Минздраве рассказали подробности о вакцине от COVID-19 для подростков
Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет, сообщает телеканал «360».
Созданная на базе «Спутника V» вакцина показала высокую эффективность и безопасность. Она получила название «Гам-КОВИД-Вак М». Препарат прошел клинические исследования и получил регистрационные документы Минздрава.
Отмечается, что вакцина создана на той же платформе, что и «Спутник V». Она состоит из двух доз.
Второй компонент вакцины вводится в организм через 21 день после первой прививки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 558 / сут.
Умерли
268 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 682 / сут.
- В Минздраве рассказали подробности о вакцине от COVID-19 для подростков
- Ресторан Моргенштерна закрыли за продажу нелегального алкоголя
- Заведено дело после отравления 27 учеников школы под Брянском
- Гинцбург: Побочных эффектов после применения назальной вакцины не зарегистрировано
- Шестой жертвой наезда автомобиля на толпу в Висконсине стал ребенок
- Посольство РФ в США отреагировало на санкции против МФТИ
- Госдума рассмотрит законопроект о QR-кодах 16 декабря
- Умер актер из фильмов «12 стульев» и «Гардемарины»
- Грызлов обвинил Киев в деградации позиции по урегулированию вопроса Донбасса
- Спаллетти объяснил, почему не пожал руку Витории после проигрыша «Наполи» «Спартаку»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru