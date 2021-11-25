В Минздраве рассказали подробности о вакцине от COVID-19 для подростков

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет, сообщает телеканал «360».

Минздрав зарегистрировал вакцину для подростков «Спутник М»

Созданная на базе «Спутника V» вакцина показала высокую эффективность и безопасность. Она получила название «Гам-КОВИД-Вак М». Препарат прошел клинические исследования и получил регистрационные документы Минздрава.

Отмечается, что вакцина создана на той же платформе, что и «Спутник V». Она состоит из двух доз.

Второй компонент вакцины вводится в организм через 21 день после первой прививки.

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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
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