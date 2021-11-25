В Минздраве рассказали подробности о вакцине от COVID-19 для подростков

Созданная на базе «Спутника V» вакцина показала высокую эффективность и безопасность. Она получила название «Гам-КОВИД-Вак М». Препарат прошел клинические исследования и получил регистрационные документы Минздрава.

Отмечается, что вакцина создана на той же платформе, что и «Спутник V». Она состоит из двух доз.

Второй компонент вакцины вводится в организм через 21 день после первой прививки.

