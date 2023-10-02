Гинцбург: обновленная вакцина «Спутник V» поступит в медучреждения в декабре

Усовершенствованный вариант вакцины от коронавируса «Спутник V» поступит в медицинские учреждения в первой половине декабря, сообщил в беседе с РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, институт Гамалеи создал новый антигенный вариант вакцины. Деньги на клинические испытания препарата уже поступили, отметил ученый.

«Вакцина поступит в гражданский оборот и будет доступна в клиниках, я думаю, где-нибудь в первой половине декабря», - уточнил Гинцбург.

По данным РБК, в крупнейших частных клиниках Москвы закончились вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Медучреждения предложили пройти вакцинацию препаратом «Конвасэл», передает «Радиоточка НСН».

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