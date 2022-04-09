Гинцбург: «Спутник V» будет эффективен против варианта омикрон-штамма ХЕ

«Думаю, что ["Спутник V"] будет [эффективен], потому что это [ХЕ] комбинированный вариант ["омикрона"] BA.1 и BA.2, а "Спутник" эффективен против одного и другого. Соответственно, и назальный вариант препарата также будет эффективен», — рассказал ученый в беседе с ТАСС.

Вариант коронавируса XE обнаружили в январе в Великобритании. Всемирная организация здравоохранения допускает, что этот вид вируса может оказаться самым заразным из всех выявленных ранее.

