Гинцбург: «Спутник V» будет эффективен против варианта омикрон-штамма ХЕ

Вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», «Спутник Лайт», а также назальная должны быть эффективны против ХЕ — комбинированного варианта штамма «омикрон». Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот

«Думаю, что ["Спутник V"] будет [эффективен], потому что это [ХЕ] комбинированный вариант ["омикрона"] BA.1 и BA.2, а "Спутник" эффективен против одного и другого. Соответственно, и назальный вариант препарата также будет эффективен», — рассказал ученый в беседе с ТАСС.

Вариант коронавируса XE обнаружили в январе в Великобритании. Всемирная организация здравоохранения допускает, что этот вид вируса может оказаться самым заразным из всех выявленных ранее.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаОмикрон-штаммАлександр Гинцбург
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