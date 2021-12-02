Гинцбург разрешил одновременно прививаться «Спутником Лайт» и назальной вакциной
Совместное использование «Спутника Лайт» и назальной вакцины против коронавируса – возможно. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он подтвердил, что это не наносит вреда организму человека.
Врач напомнил, что назальная вакцина – это второй компонент «Спутника V», который впрыскивается в нос. По словам Гинцбурга, данный вид вакцины не приводит к появлению побочных эффектов, но при этом не может полностью заменить инъекционную прививку, поэтому его следует использовать для дополнительной защиты.
Глава Центра имени Гамалеи заявил, что назальная вакцина препятствует проникновению вируса в организм через носоглотку, что не позволяет человеку стать распространителем коронавируса.
Испытания данного вида вакцины продлятся до декабря 2023 года.
Ранее Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина будет эффективна, если пациент уже привился препаратами, способствующими выработке антител.
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