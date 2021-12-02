Гинцбург разрешил одновременно прививаться «Спутником Лайт» и назальной вакциной

Совместное использование «Спутника Лайт» и назальной вакцины против коронавируса – возможно. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подтвердил, что это не наносит вреда организму человека.

Врач напомнил, что назальная вакцина – это второй компонент «Спутника V», который впрыскивается в нос. По словам Гинцбурга, данный вид вакцины не приводит к появлению побочных эффектов, но при этом не может полностью заменить инъекционную прививку, поэтому его следует использовать для дополнительной защиты.