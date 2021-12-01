В Гамалеи рассказали, кому необходима дополнительная доза вакцины
Дополнительная прививка от коронавируса может потребоваться людям со сниженным иммунитетом. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин на форуме «Здравоохранение в России – 2021».
По его словам, бустерную дозу можно ввести после вакцинации двумя компонентами «Спутником V».
Дополнительная прививка должна защитить ВИЧ-инфицированных и свести к минимуму вероятность их заражения, сообщил он.
Гущин добавил, что «Спутник V» в группе ВИЧ-инфицированных действительно работает. Он отметил, что в настоящее время специалисты уже научились понимать, какой группе пациентов может быть рекомендован этот режим вакцинации.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал оптимальный срок для ревакцинации. По его словам, он равен шести месяцам. Более раннее введение дозы не принесёт значительного повышения антител, подчеркнул ученый.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru