В Гамалеи рассказали, кому необходима дополнительная доза вакцины

Дополнительная прививка от коронавируса может потребоваться людям со сниженным иммунитетом. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин на форуме «Здравоохранение в России – 2021».

По его словам, бустерную дозу можно ввести после вакцинации двумя компонентами «Спутником V».

Дополнительная прививка должна защитить ВИЧ-инфицированных и свести к минимуму вероятность их заражения, сообщил он.